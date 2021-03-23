Pfizer почала випробування пероральних ліків від COVID-19

Компанія Pfizer Inc розпочала раннє випробування в США пероральної противірусної терапії COVID-19, яка може бути призначена пацієнтам при перших ознаках інфікування. Про це компанія заявила 23 березня, повідомляє агентство Reuters.

Виробник ліків, який розробив першу в США дозволену вакцину проти COVID-19, разом з німецькою BioNTech SA, заявив, що антивірусний препарат виявив потужну активність проти SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19, в лабораторних дослідженнях.

Препарат містить інгібітори, які запобігають реплікації вірусу в клітинах.

Також компанія проводить дослідження препарату, що вводиться внутрішньовенно. Ці випробування також на ранньому етапі.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на 23 березня виявлено майже 124 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 2,7 мільйона людей.