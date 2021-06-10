Виплати ФОПам по 8 тис грн завершено – ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив про завершення виплат компенсацій у розмірі восьми тисяч гривень фізичним особам­-підприємцям (ФОП) та найманим працівникам, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень в Україні, повідомляє портал «Дія» з посиланням на ПФУ у Telegram.

«Скільки успішно поданих заявок у 2021 році – 337 946. Яку суму виплачено – 2 703 568 000,00 грн», – йдеться в повідомленні.

Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, які зупинити свою діяльність через карантинні обмеження в «червоних» зонах, 9 квітня набрав чинності. Заявки почали приймати з 19 квітня.

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Відповідно до закону, застраховані фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах, на підставі самостійного звернення отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.