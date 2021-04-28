Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати допомоги ФОПам – міністр

Станом на 28 квітня заявки на отримання допомоги в зв’язку з карантином подали понад 300 тисяч підприємців та найманих працівників. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

«Ті ФОПи і працівники, які подали заявки в перші дні роботи програми, вже починають отримувати допомогу. Перші 200 млн гривень вже пішли на виплати і далі процес буде ритмічним. Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до «червоної» зони», – зазначив міністр.

У міністерстві зазначили, що, окрім державної допомоги, підприємці та наймані працівники можуть отримати додаткові виплати з місцевих бюджетів регіонів, якщо такі виплати будуть запроваджені рішенням органів місцевого самоврядування.

«Окрему заяву на цю допомогу подавати не потрібно, достатньо реєстрації в додатку «Дія». Далі Мінцифри у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв формує та передає місцевим органам, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету», – мовиться у повідомленні.

Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, які зупинити свою діяльність через карантинні обмеження в «червоних» зонах, 9 квітня набрав чинності.

Відповідно до закону, застраховані фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах, на підставі самостійного звернення отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.