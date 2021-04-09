Закон про виплату підприємцям «карантинних» 8 тисяч гривень набрав чинності

Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень підприємцям, які зупинити свою діяльність через карантинні обмеження в «червоних» зонах, 9 квітня набрав чинності.

Закон «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 8 квітня був опублікований в газеті «Голос України».

Відповідно до закону, застраховані фізичні особи – підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах, на підставі самостійного звернення отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Окрім гарантованої державою допомоги, ФОПи та наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення. Матеріальну виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через застосунок або Єдиний портал державних послуг «Дія».

Верховна Рада 30 березня ухвалила президентський закон про фінансову допомогу ФОПам під час карантину. 6 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законодавчий акт.