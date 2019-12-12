Поліція оголосила підозру через бійку у Верховній Раді

Слідчі оголосили підозру чоловіку через бійку у Верховній Раді, повідомила поліція Києва.

Йому інкримінують побиття народного депутата зі «Слуги народу» Андрія Богданця в кулуарах парламенту. Провадження відкрите за статтею 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча). Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.

За даними ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата із «Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олексія Кайду.

11 грудня в стінах парламенту стався конфлікт між депутатом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем та групою представників ВО «Свобода». Після цього парламентаря шпиталізували зі струсом мозку.

Сутичка сталася біля приміщення, де відбувалося засідання аграрного комітету, який почав розгляд законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Наразі «Свобода» виступає проти запровадження ринку землі.