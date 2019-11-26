Справу про незадекларовані статки ексголови НАЗК Корчак передали до суду – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що скерували до суду справу щодо колишньої посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно недекларування статків на понад 544 тисяч гривень.

«Завершено досудове розслідування та скеровано до суду справу про обвинувачення колишньої посадової особи Національного агентства з питань запобігання корупції у декларуванні недостовірної інформації… На сьогодні, обвинувальний акт за ст. 366-1 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», – йдеться в повідомленні.

Справа, про яку повідомляє САП, стосується екскерівниці НАЗК Наталії Корчак. 28 жовтня їй повідомили про підозру через те, що в 2016 році близька до неї особа придбала автомобіль за 544,39 тисяч гривень, але користувалися постійно автомобілем чиновниця та її чоловік. Слідчі наполягають, що ці дані мали бути відображені у декларації.

Наталя Корчак очолювала Національне агентсво України з питань запобігання корупції у період з 2016 до 2018 року.