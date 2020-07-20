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20 липня 2020, Київ 14:37
Новини | Суспільство

Українському активісту в Празі підпалили авто, висновків через 10 днів немає 

Власник спаленого авто – Ярослав Чепа член організації «Іноземець не раб», що захищає права українських заробітчан у Чехії

Українські дипломати в Чехії відстежують історію з підпалом автомобіля українського активіста. Про це 20 липня повідомила Радіо Свобода перша секретарка посольства Тетяна Окопна.

«Посольство перебуває в контакті з паном Ярославом Чепою. За нашою інформацією, цією справою займаються правоохоронні органи Чеської Республіки, проте робити якісь висновки наразі зарано», – зазначила Окопна.

Ярослав Чепа належить до організації «Іноземець не раб», що захищає права українських заробітчан у Чехії.

Невідомі підпалили його автівку в Празі 10 липня. Палаюче авто закарпатця зняла на відео сусідка близько 6 години ранку.

Українському активісту у Празі підпалили авто – відео
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Українському активісту у Празі підпалили авто – відео

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За словами очевидців, машину перед підпалом облили бензином. Рештки пляшки із займистою сумішшю начебто бачили і біля самої автівки.

Активіст пов’язує інцидент із авто зі своєю діяльністю в громадській організації «Іноземець не раб».

«Думаю, що комусь заважає моя діяльність... Скоріш за все... Частково так», – сказав Радіо Свобода Ярослав Чепа.

Чеська поліція наразі відмовляється від коментарів
Чеська поліція наразі відмовляється від коментарів

Радіо Свобода також звернулося до чеської поліції, але там відмовилися від коментарів, пославшись на закон про поліцію Чеської Республіки.

У червні активіст Ярослав Чепа заявив, що тримав близько тижня голодування через невиплату коштів українським співгромадянам, які приїхали до Чехії на роботу. Фірма-посередник, яка мала виплачувати кошти своїм підлеглим, тоді заборгувала близько 200 тисяч чеських крон (орієнтовно 236 тисяч гривень).

Після того, як історію із українцем почали висвітлювати ЗМІ, включно з Радіо Свобода, фірма почала виплачувати кошти.

У Чехії легально працюють 120 тисяч громадян України.

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