Українському активісту в Празі підпалили авто, висновків через 10 днів немає 

Українські дипломати в Чехії відстежують історію з підпалом автомобіля українського активіста. Про це 20 липня повідомила Радіо Свобода перша секретарка посольства Тетяна Окопна.

«Посольство перебуває в контакті з паном Ярославом Чепою. За нашою інформацією, цією справою займаються правоохоронні органи Чеської Республіки, проте робити якісь висновки наразі зарано», – зазначила Окопна.

Ярослав Чепа належить до організації «Іноземець не раб», що захищає права українських заробітчан у Чехії.

Невідомі підпалили його автівку в Празі 10 липня. Палаюче авто закарпатця зняла на відео сусідка близько 6 години ранку.

За словами очевидців, машину перед підпалом облили бензином. Рештки пляшки із займистою сумішшю начебто бачили і біля самої автівки.

Активіст пов’язує інцидент із авто зі своєю діяльністю в громадській організації «Іноземець не раб».

«Думаю, що комусь заважає моя діяльність... Скоріш за все... Частково так», – сказав Радіо Свобода Ярослав Чепа.

Радіо Свобода також звернулося до чеської поліції, але там відмовилися від коментарів, пославшись на закон про поліцію Чеської Республіки.

У червні активіст Ярослав Чепа заявив, що тримав близько тижня голодування через невиплату коштів українським співгромадянам, які приїхали до Чехії на роботу. Фірма-посередник, яка мала виплачувати кошти своїм підлеглим, тоді заборгувала близько 200 тисяч чеських крон (орієнтовно 236 тисяч гривень).

Після того, як історію із українцем почали висвітлювати ЗМІ, включно з Радіо Свобода, фірма почала виплачувати кошти.

У Чехії легально працюють 120 тисяч громадян України.