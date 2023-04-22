В Україні залишаються підтопленими понад 1,2 тисячі дворогосподарств – рятувальники

Станом на суботу, 22 квітня, підтопленими в Україні залишаються понад 1,25 тисячі дворогосподарств, але спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі України, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок:
- Віть;
- Дніпро;
- Десна;
- Сейм;
- Сож;
- Прип'ять;
- Горинь;
- Західний Буг;
Залишаються підтопленими 1,251 тисячі дворогосподарств:
- Чернігівська - 488;
- Кіровоградська - 323;
- Черкаська - 140;
- Дніпропетровська - 123;
- Полтавська - 107;
- Київська - 52;
- Волинська - 18;
Також підтоплені 223 будинки:
- Кіровоградська область - 87;
- Дніпропетровська область - 65;
- Черкаська область - 40;
- Чернігівська область - 29;
- Полтавська область - 2.
«На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС», – додає пресслужба.
На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення. Станом на 18 квітня в п’яти областях України через паводок було підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ