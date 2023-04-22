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Новини | Суспільство

В Україні залишаються підтопленими понад 1,2 тисячі дворогосподарств – рятувальники

«На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС», – рятувальники

Станом на суботу, 22 квітня, підтопленими в Україні залишаються понад 1,25 тисячі дворогосподарств, але спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі України, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок:

  • Віть;
  • Дніпро;
  • Десна;
  • Сейм;
  • Сож;
  • Прип'ять;
  • Горинь;
  • Західний Буг;

Залишаються підтопленими 1,251 тисячі дворогосподарств:

  • Чернігівська - 488;
  • Кіровоградська - 323;
  • Черкаська - 140;
  • Дніпропетровська - 123;
  • Полтавська - 107;
  • Київська - 52;
  • Волинська - 18;

Також підтоплені 223 будинки:

  • Кіровоградська область - 87;
  • Дніпропетровська область - 65;
  • Черкаська область - 40;
  • Чернігівська область - 29;
  • Полтавська область - 2.

«На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС», – додає пресслужба.

На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення. Станом на 18 квітня в п’яти областях України через паводок було підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.

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Рясні опади та підняття рівня води в Дніпрі спровокували підтоплення у прибережних районах Києва. Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний, і станом на 17 квітня рівень води у Дніпрі оцінювався як близький до критичного.

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