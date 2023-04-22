В Україні залишаються підтопленими понад 1,2 тисячі дворогосподарств – рятувальники

Станом на суботу, 22 квітня, підтопленими в Україні залишаються понад 1,25 тисячі дворогосподарств, але спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води в річках на півночі України, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок:

Віть;

Дніпро;

Десна;

Сейм;

Сож;

Прип'ять;

Горинь;

Західний Буг;

Залишаються підтопленими 1,251 тисячі дворогосподарств:

Чернігівська - 488;

Кіровоградська - 323;

Черкаська - 140;

Дніпропетровська - 123;

Полтавська - 107;

Київська - 52;

Волинська - 18;

Також підтоплені 223 будинки:

Кіровоградська область - 87;

Дніпропетровська область - 65;

Черкаська область - 40;

Чернігівська область - 29;

Полтавська область - 2.

«На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС», – додає пресслужба.

На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення. Станом на 18 квітня в п’яти областях України через паводок було підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.