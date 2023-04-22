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КМВА: рівень води в столиці продовжує падати, але ще є підтоплення

Повінь через підйом рівня води а Дніпрі. Київ, 17 квітня 2023 року, ілюстративне фото

Рівень води в Дніпрі в межах Києва продовжує спадати – за останні дні він знизився майже на 50 сантиметрів, йдеться в заяві начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

«Станом на 9:30 22.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста «Метро» становить 9 308 см. Цей показник на 16 см менше ніж учора. Падіння рівня води в Дніпрі в межах столиці триває від початку тижня», – проінформував Попко.

За його словами, продовжується пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС.

«У Києві утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок», – повідомив Попко.

Він наголосив, що аварійних підтоплень у Києві станом на суботу, 22 квітня, не зафіксовано.

За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікувався сьогодні, 22 квітня. Однак, наразі рівень паводка на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.

На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення. Станом на 18 квітня в п’яти областях України через паводок було підтоплено понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь.

Дніпро поза берегами: вулиці Києва затопило весняною повінню (фоторепортаж)
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Дніпро поза берегами: вулиці Києва затопило весняною повінню (фоторепортаж)

Рясні опади та підняття рівня води в Дніпрі спровокували підтоплення у прибережних районах Києва. Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний, і станом на 17 квітня рівень води у Дніпрі оцінювався як близький до критичного.

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