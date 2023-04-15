До 30 населених пунктів порушене транспортне сполучення через підтоплення – ДСНС

Триває сезонне підняття рівня води в річках у Волинській, Київській, Рівненській, Черкаській та Чернігівській областях, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 15 квітня.

Ситуація контрольована, близько 500 подвір’їв і городів лишаються підтопленими.

«У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 500 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1. Організовано об’їзд до цих населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники звітують про підвезення постраждалим 24,1 тонн питної води та 230 кілограм харчів. Понад 1 тисячу людей переправили через водні перешкоди.

До Чернігівщини спрямували п’ять болотоходів «Богун» та два плавзасоби, загалом залучили понад 280 рятувальників та 157 одиниць техніки.

Днями через негоду в Одесі були підтоплені кілька вулиць і Ринкова площа.