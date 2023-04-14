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Удар по Слов’янську: під завалами знайшли тіло жінки, число жертв зросло

Наслідки обстрілу Слов’янська на Донеччині, 14 квітня 2023 року

На Донеччині у Слов’янську з-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки, повідомила Суспільному речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

За її словами, тривають пошуки ще чотирьох людей.

Раніше повідомлялося про 8 загиблих та 21 поранену людину. Серед жертв російської атаки є дитина.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, є щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300.

За даними МВС, через російський ракетний удар у Слов’янську пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків та 12 автомобілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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