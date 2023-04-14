Російський удар по Слов’янську: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військами Слов’янська зросла до восьми людей, ще 21 людина поранена, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Станом на зараз: по жертвах по всіх локаціях – 21 людина отримала поранення і 8 людей загинули…Надходять повідомлення, що знаходять людей під завалами. Поруч із будинком дістали жінку 1946 року народження», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.



За його словами, є щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300 для атаки по багатоквартирних будинках в Слов’янську.

14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. За даними влади, станом на 19:00 повідомлялося про 6 загиблих та 18 поранених, серед них є діти.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.