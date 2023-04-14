Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російський удар по Слов’янську: кількість загиблих зросла

Наслідки обстрілу Слов’янська на Донеччині, 14 квітня 2023 року

Кількість загиблих внаслідок обстрілу російськими військами Слов’янська зросла до восьми людей, ще 21 людина поранена, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Станом на зараз: по жертвах по всіх локаціях – 21 людина отримала поранення і 8 людей загинули…Надходять повідомлення, що знаходять людей під завалами. Поруч із будинком дістали жінку 1946 року народження», – сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, є щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300 для атаки по багатоквартирних будинках в Слов’янську.

14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. За даними влади, станом на 19:00 повідомлялося про 6 загиблих та 18 поранених, серед них є діти.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG