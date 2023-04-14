Обстріл Слов’янська: кількість поранених зросла до 18 і «постійно зростає» – ОВА

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Слов’янська зросла до шести, в тому числі загинула дитина, повідомила Донецька обласна військова адміністрація станом на 19 годину.

«Станом на 19:00 відомо про 18 поранених. Серед них також є дитина. Кількість постраждалих постійно зростає», – йдеться в повідомленні.

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Поліція обходить оселі і виявляє тих, хто потребує допомоги, рятувальна операція триває, додали в ОВА.

Російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська 14 квітня.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.