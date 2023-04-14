Обстріл Слов’янська: кількість загиблих зросла до 5

З-під завалів зруйнованого будинку в Слов’янську дістали дитину – про це повідомив кореспондент Радіо Свобода з місця подій після 18 години 14 квітня.

Втім, згодом радниця з питань комунікацій голови Офісу Президента України Дар’я Зарівна згодом повідомила, що дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що станом на 18 годину було відомо про п’ять загиблих і 15 поранених.

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«Станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина», – заявив Кириленко.

За даними голови області, російський обстріл Слов’янська 14 квітня пошкодив п’ять багатоповерхівок, п’ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.