Сили оборони відбили близько 40 атак на Донеччині протягом дня – Генштаб

Російські війська завдали шістьох авіаційних та 19 ракетних ударів, з них 13 – із зенітного ракетного комплексу С-300 по Слов’янську та Краматорську, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 14 квітня.

«Противник… продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби було відбито близько 40 атак противника», – йдеться в зведенні.

Зокрема, на Бахмутському напрямку українські війська відбили близько 15 атак, стільки ж на Мар’їнському. Командування також повідомляє про безуспішні спроби російських військ наступати в районі Діброви та поблизу Білогорівки на Лиманському напрямку.

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За спостереженнями Генштабу, російська армія продовжує використовувати у власних цілях лікарні на окупованих територіях:

«Після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям».

За зведенням, українська авіація протягом доби завдала п’ятьох ударів по місцях зосередження російських військ.