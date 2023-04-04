У Краматорську підтоплені 30 вулиць через прорив водоскидного шлюзу – ДСНС

У Краматорській територіальній громаді частково зруйновано водоскидний шлюз, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 4 квітня.

«Сьогодні в селі Городещине міста Краматорськ на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води, та як результат затоплення поряд розташованих приватних житлових будинків та вулиць», – йдеться в повідомленні.

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За даними ДСНС, на 17 годину підтоплені 30 вулиць, тобто 260 домоволодінь, з них 51 приватний житловий будинок та 209 прибудинкові ділянки.

«Рятувальниками Головного управління було врятовано трьох осіб, з них дві жінки, один чоловік з обмеженими фізичними можливостями та 12 осіб евакуйовано, з них двоє дітей (дівчинка та хлопчик) та 10 жінок», – додає служба.

Рятувальники продовжують подомові обстеження для евакуації місцевих. Тривають роботи для створення загородження у водоскидному шлюзі для мінімізації наслідків розливу води в річці.