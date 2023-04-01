На Київщині спалахнула пожежа в багатоповерхівці – ДСНС

У суботу, 1 квітня, на Київщині спалахнула пожежа в багатоповерхівці, повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир п’ятиповерхового будинку, що знаходиться в місті Узин Київської області.

«По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку та необхідна евакуація мешканців будинку», – повідомили в ДСНС.

За даними пресслужби рятувальники евакуювали 18 осіб, із них шестеро дітей. Пожежу, яка поширилась на площі в 70 квадратних метрів, було локалізовано.

24 березня в Росії біля Єкатеринбурґа сталася велика пожежа у будівлі науково-виробничого комплексу, повідомляє російське міністерство надзвичайних справ. Площа пожежі у місті Араміль – 4 тис. кв. метрів, горіла покрівля складу.