В Еквадорі стався зсув ґрунту, понад 20 людей загинуло

В Андах у місті Алаусі стався зсув ґрунту – наразі відомо про 23 загиблих, пише видання Reuters.

За інформацією журналістів, інцидент трапився вночі – в результаті зсуву постраждали близько 850 людей, було зруйновано 57 будівель.

Кількість загиблих поступово зростає, оскільки рятувальні загони отримують доступ до будинків, які були вкриті величезною кількістю землі.

«Застосовуються протоколи безпеки для стабілізації грунту, щоб рятувальники могли продовжувати пошуково-рятувальні роботи в постраждалому районі, зокрема використання спеціальної техніки», – пише видання.

Щонайменше 67 людей досі вважаються зниклими безвісти, 38 людей отримали травми.

Еквадорське агентство з надзвичайних ситуацій попередило про потенційну небезпеку зсуву на території площею 247 гектарів в Алаусі ще у лютому.