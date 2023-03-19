На Алясці стався потужний землетрус

Поблизу півострова Кенай в американському штаті Аляска стався потужний землетрус магнітудою 5,4, повідомляє Anchorage Daily News.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу, який стався о 17.06 за місцевим часом, був приблизно в 21 км на захід від міста Гомер, у водах поблизу місця злиття затоки Кука та затоки Качемак.

Згідно з інформацією Центру зі спостереження за землетрусами Аляски, поштовхи були зафіксовані на глибині 65 км. Їх було відчутно по всьому півострову Кенай, аж до Анкоріджа та Мат-Су.

За даними Національного центру попередження про цунамі США, цунамі не очікується.

Раніше 27 лютого землетрус магнітудою 5,6 був зафіксований у турецькому місті Малатья. За інформацією турецької влади, зруйновано щонайменше 29 будинків, одна людина загинула, понад 100 – поранені. Це сталося через три тижні після потужного землетрусу, який забрав життя понад 50 тисяч людей у Туреччині та Сирії.