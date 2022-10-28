Путін виділив пілотові, засудженому у США за перевезення кокаїну, місце у Громадській палаті РФ

Президент Росії Володимир Путін включив засудженого у США за підготовку перевезення кокаїну льотчика Костянтина Ярошенка до складу Громадської палати РФ. Відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації.

У документі Ярошенка названо «правозахисником та громадським діячем».

У травні 2010 року співробітники американських спецслужб затримали льотчика в африканській державі Ліберія, після чого екстрадували до США. У матеріалах суду стверджувалося, що росіянин мав доставити до США чотири тонни кокаїну з Венесуели через Ліберію.

Росія тоді назвала арешт льотчика «викраденням» і заявила, що затримання громадянина РФ у третій країні та депортація його до США грубо порушують міжнародні норми. Адвокат Ярошенка у США наполягав, що він став жертвою провокації Управління боротьби з наркотиками. Льотчик не визнав провину, 2011 року його засудили до 20 років в’язниці.

У квітні Ярошенка обміняли на засудженого в РФ за напад на поліцейських колишнього американського піхотинця Тревора Ріда.

Тревора Ріда затримали в Москві 16 серпня 2019 року. Російський суд у 2020 році засудив його до 9 років колонії за напад на поліцейських, які його затримали. Слідство стверджувало, що напад стався в автомобілі, який віз американця у відділок. У США заявляли, що сумніваються у справедливості судового процесу. Американець та його родина наполягали на тому, що справа має політичне підґрунтя.