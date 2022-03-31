Американець Рід оголосив нове голодування в російській колонії

Американець Тревор Рід, засуджений у Росії до девʼяти років колонії за звинуваченням у нападі на поліцейських, оголосив голодування на знак протесту проти тримання його в одиночній камері та відсутності належної медичної допомоги. Рід побоюється, що має туберкульоз. Про це 30 березня повідомили батьки Ріда, пославшись на його адвоката.

За наявною інформацією, у грудні 2021 року Рід перебував у контакті з увʼязненим, хворим на туберкульоз в активній формі. Коли здоровʼя Ріда сильно погіршилося, він не був обстежений на туберкульоз. 10 днів він пробув у тюремній лікарні, не отримавши там «істотної медичної допомоги, крім рентгена, зробленого неправильно», стверджують батьки американця, який відбуває покарання у мордовській колонії. Після цього його повернули в одиночну камеру.

Адвокат Ріда підтвердив, що його клієнт розпочав голодування.

Рід уже оголошував голодування в листопаді 2021 року, але припинив його через погіршення стану здоровʼя.

У липні 2020 року російський суд засудив Тревора Ріда до 9 років колонії в справі про напад на поліцейських у Москві. Через рік він був етапований із СІЗО до мордовської колонії. Раніше Московський міський суд відхилив апеляцію громадянина США на вирок.

Уряд США та Тревор Рід заперечують звинувачення та сумніваються в справедливості судового процесу. Американець та його родина наполягають, що справа має політичне підґрунтя.

Російська влада неодноразово натякала на можливість обміняти Тревора Ріда та іншого американця Пола Вілана, який перебуває в увʼязненні в Росії, на засуджених у США росіян. Це питання обговорювалося на зустрічі президентів США та Росії у Женеві у червні 2021 року.