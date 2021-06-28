Суд у Росії відхилив апеляцію засудженого американця і підтвердив 9-річний вирок

У Росії Московський міський суд відхилив апеляцію колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда і підтвердив вирок у дев’ять років позбавлення волі, винесений йому раніше російським судом нижчої інстанції.

Ріда визнали винним і засудили в Росії в липні 2020 року за звинуваченням у нападі на двох працівників російської поліції.

Влада США і сам Рід відкидають звинувачення і ставлять під сумнів справедливість судового процесу.

Понад місяць тому стало відомо, що Рід у російському ув’язненні захворів на COVID-19 після того, як тюремна адміністрація відхилила запит посольства США про щеплення для нього від коронавірусу.

Тревор Рід – один із кількох громадян США, які нині перебувають за ґратами в Росії і звинувачення проти яких їхні родини і прихильники, а в деяких випадках і влада США називають сфальсифікованими.

Зокрема, ще одного колишнього морського піхотинця США, 50-річного Пола Вілана, суд у Москві засудив у травні 2020 року до 16 років позбавлення волі за звинуваченнями в шпигунстві. США назвали той вирок «насмішкою над судочинством».

США домагаються від Росії звільнення Ріда і Вілана.