Turkish Airlines відмовилася навчати російських пілотів – The Insider

Навчальний центр авіакомпанії Turkish Airlines відмовився навчати пілотів із Росії на тренажерах імітації польоту, повідомляє видання The Insider, інформацію якому підтвердили в одній російській авіакомпанії.

Як йдеться в офіційному листі навчального центру Turkish Airlines, рішення ухвалене через «посилення санкцій Європейського агентства з безпеки польотів».

Експерти, опитані журналістами The Insider, вважають, що за турецьким центром з підготовки пілотів неминуче підуть і інші. На думку більшості експертів, без навчання на тренажерах різко знизиться безпека польотів у Росії, особливо на лайнерах типу Boeing B777 чи Airbus A350.

Раніше стало відомо, що кілька турецьких банків, серед яких найбільший приватний банк Туреччини Iş Bankası, призупинили роботу із російською платіжною системою «Мир». Крім того, в соцмережах з’явилися повідомлення про відмову приймати карту в низці турецьких готелів.