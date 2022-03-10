Мінтранс Росії запропонував не повертати іноземні літаки без рішення урядової комісії

Мінтранс Росії розробив проєкт постанови уряду для збереження в країні іноземних літаків.

Після військового вторгнення в Україну проти Росії запровадили санкції, які заборонили постачання в країну цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Переважна більшість літаків, якими користуються російські авіалінії для цивільних перевезень, перебувають у лізингу в іноземних компаній, які після запровадження санкцій змушені розірвати договори лізингу і повернути техніку, що їм належить. На це вони мають, згідно з рішенням про санкції, час до кінця березня, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Згідно із запропонованим Мінтрансом Росії документом, повернення судна іноземному лізингодавцю має схвалити спеціальна урядова комісія. Якщо повернення не дозволене, авіакомпаніям пропонують продовжувати користуватися літаком до закінчення терміну лізингового договору, оплачуючи його у рублях.

Опитані російським «Комерсантом» представники авіаційної галузі вважають, що це – фактично конфіскація іноземних літаків. Інші бачать у цьому спосіб зберегти флот, переклавши відповідальність за це рішення на державу, а не перевізників.

Більшість літаків російських перевізників – іноземного виробництва, насамперед Boeing і Airbus. Понад половина літаків, за даними консалтингової компанії Cirium, перебувають у лізингу іноземних власників.

Лізингодавці ще не коментували ці пропозиції російських урядовців.

Раніше «Єдина Росія» запропонувала «націоналізувати» виробництва компаній, які оголошують про свій вихід та закриття виробництв у Росії на знак протесту проти вторгнення в Україну.

«Міра це крайня, але ударів у спину ми не потерпимо, а наших людей захистимо. Це справжня війна, і вже не проти Росії в цілому, а проти громадян. Дивитися на це бездіяльно ми не будемо. Ми вживатимемо жорстких заходів у відповідь, діючи за законами воєнного часу», – заявив секретар генради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак.

Дії західних компаній, які припиняють роботу в Росії через вторгнення в Україну, за його словами, – це «ніщо інше, як навмисне банкрутство». Як заявив Турчак, головне завдання – «зберегти робочі місця і не дозволити руйнувати нашу економіку та наш виробничий потенціал зсередини».

3 березня стало відомо, що бразильський авіавиробник Embraer більше не постачатиме до Росії запчастини для літаків і припинить обслуговування та технічну підтримку російських клієнтів, на яких поширюються санкції.

1 березня стало відомо, що американський авіавиробник Boeing зупинив обслуговування російських авіакомпаній та перестав постачати їм запчастини.

Виробник двигунів CFM International повідомив російським авіакомпаніям про зупинення всіх поставок авіаційних деталей до Росії.

5 березня Росавіація рекомендувала авіакомпаніям призупинити всі рейси за кордон з наступного дня.