На півдні РФ через удари дронів затримуються поїзди

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про «масовану атаку» безпілотників на об'єкти транспортно-енергетичної сфери регіону 4 серпня.

У місті Фролове пожежники ліквідують загоряння «технічної будівлі» на залізничній станції Арчеда, вибиті шибки у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала. Для знешкодження дрона на залізничних коліях тимчасово обмежений рух поїздів, працюють сапери. Ніхто не постраждав, повідомив очільник області.

У Приволзькій залізниці підтвердили, що рух поїздів припинено, затримуються поїзди №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Імеретинський курорт, а також приміський поїзд №6818 Алексіково – Арчеда. Максимальний час затримки становить чотири години.

Міністерство оборони Росії прозвітувало про 61 збитий безпілотник у ніч на 4 серпня. З них 18 – над акваторією Чорного моря, 12 – над Воронезькою областю, 11 – над окупованим Кримом, вісім – над Бєлгородською областю, шість – над Волгоградською областю, по два – над Брянською та Ростовською областями, по одному над Московською та Рязанською областями.







