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Новини | Події

На півдні РФ через удари дронів затримуються поїзди

Локомотив «Російської залізниці», фото ілюстративне
Локомотив «Російської залізниці», фото ілюстративне

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про «масовану атаку» безпілотників на об'єкти транспортно-енергетичної сфери регіону 4 серпня.

У місті Фролове пожежники ліквідують загоряння «технічної будівлі» на залізничній станції Арчеда, вибиті шибки у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала. Для знешкодження дрона на залізничних коліях тимчасово обмежений рух поїздів, працюють сапери. Ніхто не постраждав, повідомив очільник області.

У Приволзькій залізниці підтвердили, що рух поїздів припинено, затримуються поїзди №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Імеретинський курорт, а також приміський поїзд №6818 Алексіково – Арчеда. Максимальний час затримки становить чотири години.

Міністерство оборони Росії прозвітувало про 61 збитий безпілотник у ніч на 4 серпня. З них 18 – над акваторією Чорного моря, 12 – над Воронезькою областю, 11 – над окупованим Кримом, вісім – над Бєлгородською областю, шість – над Волгоградською областю, по два – над Брянською та Ростовською областями, по одному над Московською та Рязанською областями.



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