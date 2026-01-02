Південна Корея: суд видав новий ордер на арешт експрезидента Юна

Суд Сеула у п’ятницю видав ордер на арешт колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за звинуваченнями, пов’язаними з імовірним запуском безпілотників у Північну Корею у жовтні 2024 року. Про це повідомляє агенція Yonhap.

За інформацією команди спецпрокурора Чо Ин Сока, Центральний окружний суд Сеула видав ордер з огляду на ризик знищення доказів.

Термін утримання Юна під вартою, який мав закінчитися 18 січня, буде продовжено ще на шість місяців.

Команда Чо раніше просила продовжити його арешт, одночасно висунувши йому звинувачення у ймовірній операції з безпілотниками, яка, на думку слідства, була спрямована на підбурювання до помсти КНДР та використання її як приводу для оголошення воєнного стану в грудні 2024 року.

Прокуратура підозрює, що Юн дав прямий наказ відправити безпілотники до Північної Кореї, не повідомляючи про це Міноборони або Об’єднаний комітет керівників штабів.

Раніше Юн Сок Йоль заперечував звинувачення у відправці безпілотників до Північної Кореї, щоб створити привід для запровадження воєнного стану.



Це вже третій випадок арешту Юна. Вперше його заарештували у січні минулого року за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, хоча пізніше суд скасував арешт і у березні політик був звільнений. У липні Юна знову заарештували за обвинуваченнями, пов’язаними зі спробою запровадити воєнний стан у грудні 2024 року, а також у перешкоджанні слідчим у виконанні ордера на арешт.

Судовий процес проти колишнього президента триває. За висунутими звинуваченнями йому загрожує довічне ув’язнення або страта.

У червні 2025 року в Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, переможцем яких став кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен.