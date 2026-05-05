Південна Корея «перегляне свою позицію» щодо участі в місії США в Ормузькій протоці

Південна Корея заявила, що «перегляне свою позицію» щодо приєднання до операцій під проводом США в Ормузькій протоці після того, як Дональд Трамп звинуватив Іран у очевидному нападі на судно, що експлуатується Південною Кореєю.

Вибух і пожежа сталися на вантажному судні HMM Namu під прапором Панами 4 травня, коли воно стояло на якорі у протоці, яка була значною мірою заблокованою з початку конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 5 травня заявило, що всі 24 члени екіпажу судна Namu в безпеці, а пожежу загасили, додавши, що «точна причина аварії буде з’ясована після того, як судно буде відбуксировано та оцінено його пошкодження».

Трамп заявив, що Іран відкрив вогонь по судну, і закликав Сеул приєднатися до зусиль США щодо супроводу суден, що сіли на мілину, натякнувши, що союзникам час зробити свій внесок у забезпечення безпеки протоки.

Міністерство оборони Сеула заявило, що «ретельно перегляне свою позицію», посилаючись на міжнародне право, безпеку на морі та міркування альянсу. Також було заявлено, що компанія «активно бере участь у міжнародних обговореннях щодо співпраці для забезпечення безпечного проходу» через протоку.

Vanguard, британська компанія з управління морськими ризиками, яка відстежує загрози судноплавству, заявила, що влада розслідує, чи був вибух спричинений нападом, дрейфуючою міною чи іншим зовнішнім фактором, оскільки десятки суден, пов’язаних з Південною Кореєю, застрягли на цьому вирішальному судноплавному шляху.