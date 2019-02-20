У Північній Македонії затримали колишнього спікера парламенту й двох екс-міністрів

Поліція в Скоп’є затримала екс-спікера парламенту Північної Македонії Трайка Веляновського і двох колишніх міністрів, Спіро Ристовського й Міле Янакієвського, яких підозрюють в тероризмі й порушенні конституційного порядку.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони у квітні 2017 року очолювали опозиційні протести в столиці Македонії і вторгнення пікетувальників до будинку парламенту, коли були поранені кілька осіб, в тому числі й нинішній премʼєр Зоран Заєв.

У справі розшукують ще двох осіб, імен яких не оприлюднюють.

Раніше в міжнародний розшук оголосили й колишнього премʼєр-міністра, антиєвропейськи й проросійськи налаштованого Ніколу Ґруєвського. Минулого року він через Албанію й Сербію втік до Угорщини й там отримав політичний притулок.