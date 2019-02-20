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20 Лютий 2019, Київ 22:40
Новини | Міжнародні

У Північній Македонії затримали колишнього спікера парламенту й двох екс-міністрів

Екс-спікера парламенту Македонії Трайка Веляновського (на фото) і двох колишніх міністрів підозрюють в тероризмі й порушенні конституційного порядку

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Поліція в Скоп’є затримала екс-спікера парламенту Північної Македонії Трайка Веляновського і двох колишніх міністрів, Спіро Ристовського й Міле Янакієвського, яких підозрюють в тероризмі й порушенні конституційного порядку.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони у квітні 2017 року очолювали опозиційні протести в столиці Македонії і вторгнення пікетувальників до будинку парламенту, коли були поранені кілька осіб, в тому числі й нинішній премʼєр Зоран Заєв.

У справі розшукують ще двох осіб, імен яких не оприлюднюють.

Раніше в міжнародний розшук оголосили й колишнього премʼєр-міністра, антиєвропейськи й проросійськи налаштованого Ніколу Ґруєвського. Минулого року він через Албанію й Сербію втік до Угорщини й там отримав політичний притулок.

Македонія: антиалбанські протестувальники штурмували парламент (відео)
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Македонія: антиалбанські протестувальники штурмували парламент (відео)

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