Уряд Північної Македонії йде у відставку перед виборами в травні

Прем’єр-міністр Північної Македонії і його кабінет 25 січня подали у парламент прохання про відставку, відкривши шлях для створення тимчасового уряду перед загальними виборами у травні.

Димитар Ковачевськи заявив, що подякував своїм міністрам перед зустріччю з Талатом Джафері, спікером парламенту, який також подав у відставку 25 січня, за три дні до того, як він, як очікують, вступить на посаду тимчасового виконувача обов’язків прем’єр-міністра.

Джафері стане першим етнічним албанцем, який обійме посаду виконувача обов’язків голови уряду.

Ковачевськи сказав, що хоча стиль Джафері буде іншим, він «безумовно підтримуватиме стратегічний напрямок держави, яким є західна орієнтація [і] стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами».

Практика формування тимчасового уряду за 100 днів до дня виборів була запроваджена в 2015 році в рамках угоди між основними політичними партіями за посередництва Європейського союзу щодо припинення тодішньої політичної кризи.

Парламент також має проголосувати за новий кабінет міністрів 28 січня. Нинішня опозиція матиме двох міністрів у 20-місному кабінеті і трьох заступників міністрів.

Минулого місяця основні політичні партії погодилися провести загальні вибори 8 травня, тобто на два місяці раніше, і вони збігатимуться з другим туром президентських виборів. Перший раунд заплановано на 24 квітня.

Головна опозиційна партія, правоцентристська VMRO-DPMNE, наполягала на проведенні дострокових виборів, звинувачуючи уряд на чолі з лівоцентристськими соціал-демократами і їхніми партнерами по коаліції в корупції, кумівстві й некомпетентності.

Ковачевськи, який представляє Соціал-демократичний союз, очолює уряд від січня 2022 року. Він висловив упевненість, що 9 травня очолить новий уряд.