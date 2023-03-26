Генштаб Північної Македонії схвалив передачу Україні гелікоптерів Мі-24, повідомила міністр оборони країни Славянка Петровська в інтерв’ю телеканалу Alsat.

За її словами, Північна Македонія готова передати 12 вертольотів Мі-24, які у 2001 році вона придбала в України. Натомість країна купить собі нові західні гвинтокрили, уточнила Петровська.

«Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації», – сказала міністр.

За словами голови Міноборони, «передача вертольотів Україні не послабить обороноздатності Македонії, оскільки частина гелікоптерів певний час не використовувалася».

Петровська пояснила, що рішення щодо передачі ухвалив Генштаб, тепер питання має розглянути уряд.

Про передачу літаків повідомляло також Міністерство оборони Словаччини.

Уряд Словаччини схвалив угоду з Україною про передачу Києву 13 винищувачів радянського виробництва МіГ-29 та двох комплексів протиповітряної оборони «Куб».

Україна просить бойові літаки у партнерів практично від початку широкомасштабного російського вторгнення.