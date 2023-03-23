Лідери ЄС обговорять війну в Україні з Ґутеррішем

Лідери Європейського Союзу 23 березня обговорять війну в Україні з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, а також схвалять план збільшення поставок артилерійських снарядів до Києва, повідомляє агенція Reuters.



Ґутерріш буде гостем на саміті ЄС у Брюсселі через кілька днів після відновлення угоди за посередництва ООН і Туреччини щодо безпечного експорту українського зерна через Чорне море. Цей гуманітарний захід буде обговорено під час робочого обіду з Ґутеррішем перед його від'їздом.

Лідери ЄС також отримають оновлену інформацію про війну від президента України Володимира Зеленського через відеозв'язок, повідомили чиновники.

Раніше повідомлялося, що військова допомога Україні буде серед основних питань порядку денного саміту ЄС, який відбудеться 23-24 березня.

Країни Євросоюзу 20 березня схвалили пропозицію надати Україні один мільйон боєприпасів.