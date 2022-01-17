Парламент Північної Македонії обрав новий уряд, який очолив лідер Соціал-демократичного союзу Димитар Ковачевскі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За нову виконавчу владу проголосували 62 з-поміж 120 депутатів, 46 були «проти».

Новий уряд обирали після відставки колишнього премʼєра Зорана Заєва, який у жовтні 2021 року пішов із посади після поразки владної коаліції на муніципальних виборах.

Крім соціал-демократів, в новому уряді є представники двох партій етнічних албанців, які підтримують проєвропейську політику. Новообраний премʼєр заявив, що коаліція продовжуватиме діяльність «для добра усіх громадян».

В уряді, який обрали пізно вночі 16 січня є 21 міністр – 12 македонців і 9 албанців. Міністром оборони стала Славянка Петровська, міністром внутрішніх справ Олівер Спасовські, Міністерство закордонних справ очолив Буяр Османі.

Премʼєр Ковачевскі заявив, що коаліція має достатню більшість для того, щоби стабільно керувати країною упродовж наступних двох з половиною років.

Він сказав, що уже 18 січня зустрінеться з головою уряду Болгарії Кирилом Петковим «з метою запровадити співробітництво для збереження македонської ідентичності й окремішності». Як відомо, Болгарія в минулому гальмувала процес приєднання Північної Македонії до Європейського союзу. Окремі болгарські політичні діячі не визнають македонську мову й націю, вважаючи їх болгарськими.