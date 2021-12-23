Голова уряду Північної Македонії Зоран Заєв пішов у відставку

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв офіційно подав у відставку 23 грудня, через кілька тижнів після того, як оголосив про плани піти з посади після поразки його партії на муніципальних виборах.

Законодавці країни офіційно ратифікували відставку Заєва через день після того, як він надіслав листа до парламенту, що відкриває шлях до його відходу від посади.

Раніше цього місяця правляча Соціал-демократична партія Заєва (СДСМ) обрала заступника міністра фінансів Димитра Ковачевського своїм лідером замість Заєва. Очікується, що він також буде висунутим партією на посаду наступного прем’єр-міністра.

Заєв оголосив про цей крок після поганих результатів СДСМ на місцевих виборах у жовтні. Минулого місяця він пішов з посади голови партії.

Президент Стево Пендаровскі тепер матиме 10 днів, щоб передати мандат на формування нового уряду коаліції на чолі з СДСМ, яка контролює більшість у 120-членному парламенті.

Тоді лідер СДСМ мав би 20 днів, щоб сформувати уряд, який матиме підтримку законодавців, щоб протистояти таким викликам, як пандемія коронавірусу і енергетична криза.

У своєму листі про відставку, поширеному медіа, Заєв сказав, що «було б політично безвідповідально і невиправдано... продовжувати вести країну євроатлантичним шляхом».

Він сказав, що вважає, що інший прем’єр-міністр від СДСМ «може досягти цього у кращий спосіб».

Під час звернення до парламенту 22 грудня Пендаровський оцінив відставку Заєва як демократичний акт.

«Він робить це, навіть коли його партія при владі», – сказав президент.

Заєв обіймав посаду прем’єр-міністра Північної Македонії з травня 2017 року по січень 2020 року і знову – з серпня 2020 року.

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Він курував вирішення давньої суперечки своєї країни з Грецією щодо назви «Македонія». Заєв організував референдум 2018 року, який змінив назву країни на Північну Македонію, проклавши розблокувавши просування її заявки на вступ до Європейського Союзу. Але наразі проти цього заперечує Болгарія через протиріччя щодо історії та лінгвістики.

Заєв також забезпечив членство Північної Македонії в НАТО в березні 2020 року.

Після поразки соціал-демократів на жовтневих місцевих виборах опозиція закликала до дострокових національних парламентських виборів.

Очікується, що такі вибори в Північній Македонії пройдуть у 2024 році.