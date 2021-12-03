У Північній Македонії відбулася церемонія вшанування жертв автобусної аварії в Болгарії

До Північної Македонії для поховання прибули останки 45 людей, які загинули в автобусній катастрофі в сусідній Болгарії минулого тижня.

Два військові літаки із тілами загиблих, серед яких 12 дітей, приземлилися в аеропорту столиці країни Скопʼє 3 грудня, похорони, як очікується, відбудуться пізніше цього ж дня.

Президент Стево Пендаровскі, премʼєр-міністр Зоран Заєв і спікер парламенту Талат Джафері були серед офіційних осіб, які вшанували пам'ять загиблих, поклавши вінки на злітно-посадкову смугу. На церемонію також були присутні іноземні високопоставлені особи, зокрема президент Косова Вйоса Османі та міністр внутрішніх справ Албанії Бленді Кучі.

Громадяни Північної Македонії вшанували пам’ять жертв катастрофи на площі Скендербега в Скоп’є. «Я їх зовсім не знаю. Проте я їм усім співчуваю. У мене є дитина, і це могло статися і з ним», – сказав житель Скопʼє Імран Сулеймані.

23 листопада автобус, який прямував зі Стамбула до Скопʼє через Болгарію, унаслідок аварії згорів за кілька хвилин на шосе біля Софії.

Усі жертви були вихідцями з Північної Македонії. Більшість із них були етнічними албанцями. Розслідування причин аварії проводить болгарська прокуратура у співпраці з македонськими колегами. Офіційні особи Північної Македонії заявили, що попереднє розслідування називає причиною трагедії людську помилку.