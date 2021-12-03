Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Північній Македонії відбулася церемонія вшанування жертв автобусної аварії в Болгарії

Північна Македонія зустрічає труни з тілами загиблих

До Північної Македонії для поховання прибули останки 45 людей, які загинули в автобусній катастрофі в сусідній Болгарії минулого тижня.

Два військові літаки із тілами загиблих, серед яких 12 дітей, приземлилися в аеропорту столиці країни Скопʼє 3 грудня, похорони, як очікується, відбудуться пізніше цього ж дня.

Президент Стево Пендаровскі, премʼєр-міністр Зоран Заєв і спікер парламенту Талат Джафері були серед офіційних осіб, які вшанували пам'ять загиблих, поклавши вінки на злітно-посадкову смугу. На церемонію також були присутні іноземні високопоставлені особи, зокрема президент Косова Вйоса Османі та міністр внутрішніх справ Албанії Бленді Кучі.

Жалобна церемонія на площі Скендербега в столиці Північної Македонії
Жалобна церемонія на площі Скендербега в столиці Північної Македонії

Громадяни Північної Македонії вшанували пам’ять жертв катастрофи на площі Скендербега в Скоп’є. «Я їх зовсім не знаю. Проте я їм усім співчуваю. У мене є дитина, і це могло статися і з ним», – сказав житель Скопʼє Імран Сулеймані.

23 листопада автобус, який прямував зі Стамбула до Скопʼє через Болгарію, унаслідок аварії згорів за кілька хвилин на шосе біля Софії.

Усі жертви були вихідцями з Північної Македонії. Більшість із них були етнічними албанцями. Розслідування причин аварії проводить болгарська прокуратура у співпраці з македонськими колегами. Офіційні особи Північної Македонії заявили, що попереднє розслідування називає причиною трагедії людську помилку.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG