Парламент Північної Македонії відправив прем’єр-міністра у відставку

Парламент Північної Македонії 3 січня підтримав заяву про відставку прем’єр-міністра Зорана Заєва, подану після домовленості політичних партій перед достроковими парламентськими виборами 12 квітня. Зоран Заєв залишає свою посаду після двох років і семи місяців при владі.

До виборів 12 квітня країну очолить технічний уряд. Очікується, що парламент вибере новий перехідний уряд на чолі з Олівером Спасовськи до півночі. Цей уряд і має організувати вибори.

Наприкінці жовтня минулого року Північна Македонія призначила дострокові вибори після провалу на саміті ЄС, де лідери країн Євросоюзу не дійшли згоди щодо початку переговорів про вступ до об’єднання двох балканських країн – Північної Македонії та Албанії. Проти старту переговорів з обома країнами висловилася Франція. Данія та Нідерланди підтримали її в питанні про Албанію.