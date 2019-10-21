Північна Македонія призначила дострокові вибори після провалу на саміті ЄС

Лідери Північної Македонії погодили дату дострокових виборів, до яких 19 жовтня закликав прем’єр-міністр Зоран Заєв.

20 жовтня після зустрічі із президентом Стево Пендаровським Заєв розповів, що лідери головних політичних партій країни визначили «найбільш відповідною» датою 12 квітня – на вісім місяців раніше, ніж мали відбутися чергові вибори.

18 жовтня лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі не дійшли згоди щодо початку переговорів про вступ до об’єднання двох балканських країн, Албанії та Північної Македонії. Проти старту переговорів з обома країнами висловилася Франція. Данія та Нідерланди підтримали її в питанні про Албанію.

ЄС зараз включає в себе 28 країн (незабаром, після виходу Великої Британії, їх може стати 27). Останньою країною, яка приєдналася до Євросоюзу, стала Хорватія в 2013 році.

Північна Македонія і Албанія залишаються офіційними кандидатами в члени ЄС. Переговори про вступ зараз ведуться з Чорногорією, Сербією, формально також з Туреччиною, хоча з нею вони фактично заморожені.