Через відмову ЄС від переговорів зі Скоп’є про членство у Північній Македонії заявили про вибори

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв закликав провести в країні дострокові вибори після того, як Європейський союз не зміг розпочати переговори про членство з цією балканською країною.

«Ми є жертвами історичної помилки ЄС», – заявив Заєв в своєму зверненні 19 жовтня, вказуючи на розчарування рішенням Брюсселя.

За словами Заєва, громадяни країни повинні на виборах висловити своє ставлення до політики його уряду, який в останні роки пішов на непопулярні реформи, щоб відповідати стандартам ЄС.

18 жовтня лідери країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі не дійшли згоди щодо початку переговорів про вступ до об’єднання двох балканських країн, Албанії та Північної Македонії. Проти початку переговорів з обома країнами висловилася Франція. Данія та Нідерланди підтримали її з питання про Албанію.

ЄС зараз включає в себе 28 країн (незабаром, після виходу Великої Британії, їх може стати 27). Останньою країною, яка приєдналася до Євросоюзу, стала Хорватія в 2013 році.

Північна Македонія і Албанія залишаються офіційними кандидатами в члени ЄС. Переговори про вступ зараз ведуться з Чорногорією, Сербією, формально також з Туреччиною, хоча з нею вони фактично заморожені.