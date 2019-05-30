Рада схвалила державне визнання і підтримку Пласту

Верховна Рада ухвалила проект закону про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України.

Документ за основу і в цілому на засіданні парламенту 30 травня ухвалили 228 народних депутатів.

«Закон регулює порядок державної підтримки Пласту – Національної скаутської організації України і визнає історичний внесок Пласту у громадянську освіту дітей і молоді, здобуття і становлення української державності; вшановує сотні пластунів і пластунок, які полягли у боротьбі за здобуття незалежності України у XX столітті і під час агресії Росії на сході України, починаючи з 2014 року; підтримує понад столітню безперервну традицію Пласту, який виховав десятки тисяч активних громадян – освітян і науковців, підприємців, лікарів, журналістів, церковних діячів, військових», – йдеться в повідомленні на сайті парламенту.

Закон передбачає внесення змін до законів «Про культуру» і «Про позашкільну освіту» для визначення формату державної підтримки Пласту.

Пласт, як український аналог скаутського руху, з’явився в Україні у 1911 році. 12 квітня 1912 року у Львові вихованці одного з засновників Пласту, Олександра Тисовського, вперше склали присягу. Цю дату традиційно вважають днем народження українського Пласту. Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, «метою Пласту є сприяти всебічному, патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту та на засадах християнської моралі».