Українські пластуни передали митрополиту Епіфанію вогонь миру з Віфлеєма

У Михайлівському соборі Києва 16 грудні члени української скаутської організації «Пласт» передали вогонь миру з Віфлеєма предстоятелю єдиної Української православної церкви, митрополиту Київському та всієї України Епіфанію.

«Дякую вам за те, що ви робите таку добру справу: вже протягом 20 років привозите Віфлеємський вогонь миру до України напередодні Різдва Христового», – зазначив Епіфаній.

«Уже 22 рік поспіль члени Пласту привозять Віфлеємський вогонь миру в Україну та поширюють його у всі куточки країни, зокрема українським військовим на Сході», – розповіли у організації.

Традиція розповсюджувати світло з Віфлеєма 1986 року започаткувала австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц, ідею одразу підтримали скаути. Суть акції полягає у тому, щоб передати світло із місця народження Ісуса Христа у Віфлеємі по всьому світу. Вогнем з Віфлеєму люди запалюють свічки на Святу Вечерю (надвечір’я Різдва Христового). Традиційно вогонь зберігають у церквах до Йордану – 19 січня.