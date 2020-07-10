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10 липня 2020, Київ 13:33
Новини | Події

На всіх пляжах Києва не рекомендують купатися – КМДА

На жодному з пляжів Києва не рекомендують купатися через відхилення від санітарних вимог. Як повідомили у комунальному підприємстві з утримання та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо», проби води показали зокрема перевищення індексу лактопозитивної кишкової палички.

Спеціалісти пояснюють це останніми дощами.

«На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято», – зазначили у КМДА.

Протягом наступних трьох днів фахівці проводитимуть додаткові аналізи якості води. Також мають провести повторне хлорування водогінної системи пляжів.

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