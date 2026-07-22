У Почаївської лаври виявили ознаки афілійованості з РПЦ – ДЕСС

Після завершення дослідження Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила про ознаки афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з Російською православною церквою. Про це повідомляє пресцентр служби.

Зокрема, встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Також держслужба встановила, що Статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ.

Дослідження щодо Почаївської Свято-Успенської лаври тривало майже місяць – з 24 червня.

Лавра, а також Українська православна церква (Московського патріархату наразі публічно це повідомлення не коментували.

Почаївська лавра – це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври. Найбільша православна святиня на заході України, друга за важливістю після Києво-Печерської лаври.

У серпні минулого року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) ухвалила рішення про визнання Київської митрополії Української православної церкви (Московського патріархату) афілійованою із забороненою іноземною релігійною організацією. УПЦ (МП)оскаржувала це рішення.

У квітні суд скасував наказ ДДЕС про затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту УПЦ на на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.