Синоптики прогнозують друге бабине літо

Українські та західні синоптики прогнозують, що вихідні після дуже холодного і вогкого робочого тижня будуть дуже теплими, як для кінця жовтня.

«Ложка синоптичного оптимізму! Наступними вихідними погода в Україні стабілізується, з’явиться сонце та потепліє», – вказує синоптик Наталка Діденко наприкінці свого розлогого повідомлення про похолодання, яке триватиме впродовж майже всього тижня.

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Цей оптимізм поділяють і західні синоптичні сайти. Приміром, американський wunderground.com вказує, що в Києві в середу і частково в четвер дощитиме, а температура опуститься до максимальних +6 градусів удень і нуля вночі. Але згодом, вказує цей сайт, знову вигляне сонце в суботу повітря прогріється до +14, у неділю – до +18 зі збереженням такого тепла і в наступні кілька днів. Підніметься і нічна температура – до +6 +8 градусів.