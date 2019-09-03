В Україні відчутно холоднішає всюди, крім сходу та півдня – синоптики

В Україні в усіх регіонах, крім східних, південно-східних, а також Дніпропетровщини, відчутно холоднішає. У Львові вже станом на 22:30 3 вересня фіксувалася температура +13 градусів, у Києві ще тримаються комфортні +18, але вітер став значно холоднішим.

«На Півночі, Заході, у центральних областях, аж до Одещини прорветься смуга нижчої температури повітря. Вдень очікується +17 +24 градуси, місцями й нижче. На Сході, південному сході, а також на Дніпропетровщині ще буде сухо та спекотно, +26+32 градуси. Похолодання принесе атмосферний фронт. Він же зумовить дощі на Правобережжі. У Києві 4 вересня погода зміниться: пройде дощ та похолодає до +20 градусів», – попереджає у фейсбуку синоптик Наталка Діденко.

Водночас і українські синоптики, і їхні західні колеги вказують, що похолодання тривалим не буде. До показників +30 градусів і навіть більше, які фіксувалися в перші дні осені, стовпчики встановлених у затінку термометрів уже не повернуться, але комфортних +23 +28 градусів удень температура в більшості регіонів ще сягатиме.