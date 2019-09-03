Метеорологічне літо в Києві триває і закінчиться лише у вересні – обсерваторія

Зважаючи на глобальне потепління, цьогорічне метеорологічне літо в Києві, яке розпочалось у середині травня, триває і закінчиться лише у вересні, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,4ºС, що на 2,7ºС перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу поділити шосту-сьому позицію з літом 2016 року серед найтепліших у Києві з 1881 року. Парадоксальним було те, що найхолодніше було серед літа – 11 липня, коли температура під ранок опустилась до +11,5°С, що викликало зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 числа нижче +20,0°С», – повідомили в обсерваторії 2 вересня.

Найспекотнішим, за даними метеорологів, виявилось 13 серпня, коли температура після полудня піднялась до +35 градусів Цельсія, що виявилось температурним рекордом цьогорічного літа.

Днів зі спекою, яка перевищила 30 градусів було 22, причому 14 із них – у червні. «До речі, минулого літа таких днів було лише 12, а максимальна температура повітря не досягла і +33,0°С. За літо встановлено 13 температурних рекордів – торік лише два», – йдеться в повідомленні.

Цьогорічний червень виявився найтеплішим за 139 років спостережень, нагадали в обсерваторії. Водночас липень у Києві запам’ятався незвичайно холодною, як для найтеплішого місяця літа, температурою і став найхолоднішим у XXI столітті, але все ж його температура перевищила кліматичну норму на пів градуса, додали метеорологи.