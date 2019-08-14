Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Серпень 2019, Київ 17:31
Новини | Суспільство

13-го серпня в Києві було найспекотніше з початку року – метеорологи

У вівторок пополудні в столиці було +35

Дивитись коментарі

У столиці України 13 серпня був зафіксований нейспекотніший день поточного року, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

З посиланням на дані спостережень своєї метеостанції, фахівці повідомили, що 13 серпня після полудня стовпчик максимального термометра вперше цього року піднявся до +35 за Цельсієм.

Досі найспекотнішим, кажуть кліматологи обсерваторії, було 13 серпня 2010 року, коли максимум температури сягнув позначки +36,6.

/**/ /**/ /**/ У Чернігівській, Чернівецькій, Тернопільській і Хмельницькій областях через сильний вітер і град пошкоджені дахи житлових будинків, муніципальних будівель і повалені дерева
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Через негоду в Україні без світла залишилися 205 населених пунктів – ДСНС

​За даними Укргідрометцентру, 14 серпня у західних, північних областях і на Вінниччині очікуються грози, подекуди град і шквали 15-20 метрів за секунду.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG