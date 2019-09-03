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03 Вересень 2019, Київ 15:29
Новини | Події

Гідрометцентр: в Україні 4 вересня очікуються зливи

У Києві завтра дощитиме

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У середу, 4 вересня, у більшості областей України очікуються зливи. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

Дощі, місцями зливи з грозами очікуються у західних областях, крім Львівської та Волинської, на півночі, та в центрі країни. Без опадів на сході країни, в Херсонській області та Криму.

Температура вночі складе 8-12 градусів тепла у західних та північних областях. У східних та південних повітря прогріється до +16-18 градусів.

Вдень синоптики прогнозують 20-24 градусів тепла, на сході та півдні - +26-30.

У Києві завтра вночі очікується 10-12 градусів тепла, вдень – 20-24. За прогнозами Гідрометцентру, у столиці дощитиме.

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