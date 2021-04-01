Після потепління в Україну йдуть дощі, подекуди з мокрим снігом – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що у п’ятницю, 2 квітня, в Україні, крім південного сходу країни, очікуються невеликі дощі, вночі в західних областях помірні, а на Закарпатті – значні опади. Температура повітря вночі 1-7° тепла, вдень 8-15°.

Крім того, у суботу часом невеликий дощ також прогнозують майже по всій території, вночі у північно-західній половині країни – з мокрим снігом. Очікується і зниження температури на 3-5 градусів, кажуть в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці пояснює зміну погоди «переміщенням холодного фронту та обвалом арктичного повітря».

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз на квітень, який розпочнеться наступного тижня. Так, середня місячна температура повітря очікується на рівні 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла. Місячну кількість опадів очікують в межах 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм.