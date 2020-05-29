Українцям більшості регіонів синоптики обіцяють дощі, на сході – пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі повідомили, що 29 травня в Україні часом дощі, місцями грози і лише у південних областях без істотних опадів.

«Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вдень +14+19, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях +22+27», – йдеться в повідомленні.

Також у гідрометцентрі вказують, що 29 травня у більшості районів Донецької та Луганської областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«30 травня вночі у східних областях, вдень у північній частині значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий», – додали в Укргідрометцентрі.

Водночас синоптик Наталка Діденко у фейсбуці додає, що вдень 29 травня похолодає у західних областях – до +13+17 градусів, а у більшості областей України температура становитиме +15+21.

«У Києві в п’ятницю переважатиме волога погода... 30 травня в Україні – черговий циклон», – зазначила Діденко.

Напередодні директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що літнього тепла варто очікувати вже на початку червня.