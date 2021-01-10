Синоптики розповіли, якою буде погода на початку нового тижня

В Укргідрометцентрі повідомили, що 11 січня в Україні буде без істотних опадів, лише на півдні Одещини і в Криму очікується дощ і мокрий сніг.

«У південно-східній частині, західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер слабкий. Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах до 11° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 5° тепла», – йдеться в повідомленні.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці повідомила, що пік похолодання на новому тижні очікується з 14 січня, і триватиме до 19 січня. «У нічні години ймовірно до -14-20 градусів», – заначила вона.

Раніше синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря в січні 2021 року буде вищою за середні багаторічні значення.