Синоптики: в Україні і далі сильні вітри, акваторію Азовського моря штормить

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про збереження в Україні поривчастого вітру упродовж 8 грудня.

«8 грудня у західних, південних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден.

«У зв’язку iз зниженням температури повітря до 10 грудня на рівнинних річках країни (крім української ділянки Дунаю, Дніпровського та Каховського водосховища) очікується поява та подальше посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу, на окремих ділянках до встановлення льодоставу», – попередили в Укргідрометцентрі.

Раніше синоптики вже попереджали українців про поривчасті вітри на початку поточного тижня.